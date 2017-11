Wil jij carnaval 2018 aftrappen bij 3 Uurkes Vurraf? Kaarten winnen doe je zo!

EINDHOVEN - Carnaval in Brabant zal dit jaar weer traditiegetrouw starten met 3 Uurkes Vurraf op vrijdag 9 februari 2018. Om wachtrijen en teleurstellingen te voorkomen, zullen er net als voorgaande jaren e-tickets uitgegeven worden die je toegang geven tot het evenement.

Daarmee is het niet meer mogelijk om zonder toegangsbewijs het evenement te bezoeken. Omroep Brabant biedt je ook dit jaar weer op meerdere manieren de mogelijkheid om bij dit exclusieve evenement aanwezig te zijn.



Lotingsactie

Kaarten zijn alleen te winnen via Omroep Brabant! Een van de manieren om jouw ticket voor 3 Uurkes Vurraf 2018 te bemachtigen, is door je in te schrijven in de loting.



Dit kan in de periode van 10 november 2017 tot 3 februari 2018. Schrijf je gratis in en maak kans op twee tickets!