Vrouw die werd ontvoerd vanaf station Eindhoven ook verkracht, slachtoffer sindsdien onbereikbaar

EINDHOVEN - Twee mannen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoering van een vrouw vanaf het station in Eindhoven. Een man (31) uit Alkmaar werd op 26 oktober aangehouden. Eerder is een 45-jarige man uit Eindhoven gearresteerd. De politie maakte de arrestaties vrijdag pas bekend. Het slachtoffer is sinds kort na de ontvoering onbereikbaar voor politie en het Openbaar Ministerie.

De vrouw werd op 27 mei in de vroege ochtend ontvoerd. Ze werd in een huis in Son uren vastgehouden. Na haar vrijlating waarschuwde ze de politie bij een tankstation in Son en Breugel.

Zoektocht

De verdachte uit Eindhoven werd op 10 oktober al opgepakt. Hij meldde zich op het politiebureau nadat de zaak aandacht kreeg in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De man is de bewoner van het huis waar de vrouw werd vastgehouden. Zijn arrestatie werd niet bekendgemaakt om de zoektocht naar de tweede verdachte niet te verstoren.

Zestien dagen later werd ook hij aangehouden. De verdachte uit Alkmaar zou de vrouw ook hebben verkracht. Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met drie maanden verlengd.

Niet opdagen

De vrouw is sinds de ontvoering en verkrachting onbereikbaar voor de politie en het Openbaar Ministerie. Zij kwam twee keer niet opdagen om aangifte te doen. Het OM heeft vanwege de ernst van het misdrijf toch besloten om de verdachten te vervolgen.



Beelden in Bureau Brabant van de ontvoering.