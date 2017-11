Voetbalclub RKC fopt materiaalman en 'wrapt' busje nog ouder en roestiger

WAALWIJK - RKC heeft materiaalman Eric Dankers een leuke streek geleverd. De Waalwijkse voetbaclub had Dankers een nieuwe bus beloofd om zijn spullen mee naar uitwedstrijden te rijden, maar in plaats daarvan werd zijn oude voertuig 'gewrapt'. Het busje ziet er nu nog ouder en roestiger uit.

Hij was nog net niet aan het zeuren, maar materiaalman Erik Dankers van RKC Waalwijk had al wel een paar keer aangegeven dat zijn bus aan vervanging toe was. De oude brik waarmee hij stad en land afreist om spelers bij uitwedstrijden van kleding en dergelijke te voorzien, zag er na jaren trouwe dienst niet meer uit.



"De bus is redelijk gedateerd", geeft Van Mosselveld toe. "Er staat geloof ik meer dan drie ton op de teller, maar het is zo'n sterk merk dat-ie niet kapot te krijgen is. Hij rijdt nog naar Alkmaar, naar Heerenveen en eigenlijk nog heel het land door."Besloten werd daarom om materiaalman Eric te foppen. Hem werd een nieuwe bus beloofd, maar in de praktijk liet RKC de oude bus door een sponsor 'wrappen'. Dat betekent dat de auto een geheel nieuw aangezicht krijgt door die over te plakken met folie.Zo gezegd, zo gedaan. Eric Dankers wist niet anders dat de oude bus weg was en dat er een nieuwe voor in de plaats kwam. Maar toen hij de 'nieuwe' bus voor het eerst op de parkeerplaats zag, moest hij in eerste instantie toch even slikken."Met behulp van een sponsor ziet de bus er voor het blote oog nu nog ouder en roestiger uit dan die al was", legt RKC-directeur Van Mosselveld uit. "We hebben de bus dus alleen een nieuw jasje gegeven.""Het was een wel even een verrassing toen ik buiten kwam", zegt Dankers. "Ik wist eerst niet wat ik zag. Maar eigenlijk is het heel mooi. Het heeft wel wat, vind ik. Iedereen rijdt met van die nette busjes rond en wij lekker met deze. Nostalgie past wel bij RKC."