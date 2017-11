D'n elfde van d'n elfde: vier met ons de aftrap van carnaval 2018!

EINDHOVEN - Fijnfisjenie! Het is zaterdag d'n elfde van d'n elfde, de start van het nieuwe carnavalsseizoen. Traditiegetrouw wordt op tal van plekken in Brabant de nieuwe prins gekozen of bekendgemaakt. De aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen volg je op Omroep Brabant TV.

Omroep Brabant TV staat de hele dag in het teken van de kickoff van het grootste feest van Brabant. Overdag zie je de top 11 van de grootste Brabantse carnavalshits allertijden, natuurlijk met jouw social media-input.



Brabants Heul Bont

‘s Avonds bouwen Jordy en Betty alvast een carnavalsfeest in de studio van Brabants Bont: Brabants Heul Bont. Vanaf halfelf 's avonds tellen we af naar hét moment: elf over elf op d’n elfde van d’n elfde.



Daarnaast blikken we deze avond terug, kijken we vooruit, komen de gekste carnavalstweets voorbij en kun je kans maken op kaarten voor Drie Uurkes Vurraf voor je hele vriendengroep. Ook trekken onze verslaggevers door de provincie. Natuurlijk mog ook de carnavalshits niet ontbreken.