We krijgen een guur herfstweekend met regen en lage temperaturen

EINDHOVEN - Regen, hagel en lage temperaturen. Het wordt guur dit weekend. Een schrale troost: natte sneeuw krijgen we in Brabant nog niet.

Zaterdag wordt een druilerige dag. Vroeg in de ochtend valt in het westen van de provincie de eerste regen. Dat regengebied breidt zich vervolgens uit naar het midden en oosten. “Pas in de avond wordt het weer droger”, voorspelt Jordi Bloem van weerinstituut MeteoGroup.

Geen dubbele cijfers

Omdat de temperatuur aan de lage kant is, maximaal 9 graden, voelt het koud aan. “En dat is wel even wennen, want tot voor kort zaten we overdag nog in de dubbele cijfers. Maar dat is komend weekend verleden tijd.”

In de nacht naar zondag is op sommige plekken vorst aan de grond mogelijk. De temperatuur overdag nog een stapje terug en blijft zondag steken op maximaal 7 graden. Tijdens de buien gaat het kwik omlaag. “Handschoenen zijn dan geen overbodige luxe”, aldus Bloem.

Herstel

Maandag is ‘het meeste leed geleden’. Dan zien we de zon weer wat vaker en wordt het ook iets warmer.