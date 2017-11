Weer geen worst en soep, werknemers Unox-fabriek in Oss staken opnieuw

OSS - Medewerkers van de Unox-fabriek in Oss gaan vanaf vrijdagavond opnieuw 24 uur staken. Het is de vierde staking in ruim een week.

Door de staking komt de productie van soepen, sauzen en rookworsten wederom stil te liggen. Vakbond FNV heeft aangegeven door te willen gaan met staken tot de eisen van de ongeveer driehonderd werknemers zijn goedgekeurd.



Verkoop van de fabriek

Eigenaar Unilever besloot kortgeleden de fabriek te verkopen aan vleesverwerker Zwanenberg. Die wil de arbeidsvoorwaarden van de werknemers aanpassen.



De werknemers willen nu compensatie van Unox en ze eisen garanties over het behoud van werkgelegenheid.