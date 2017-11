Auto vernield door zwaar vuurwerk in woonwijk Veldhoven, man opgepakt

VELDHOVEN - Zwaar vuurwerk heeft donderdagavond een auto vernield die geparkeerd stond in de Bogereind in Veldhoven. Een 37-jarige man uit diezelfde plaats is opgepakt.

Rond tien uur werd de buurt opgeschrikt door twee harde knallen. De auto van een vrouw (36) was zwaar beschadigd geraakt. Uit onderzoek bleek het te gaan om zwaar vuurwerk.

Buurtbewoner

Uit gesprekken met de vrouw kwam een buurtbewoner naar voren als verdachte. De man is kort na middernacht aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De auto raakte onder meer beschadigd aan de motorkap en verschillende ruiten.