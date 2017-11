Vermoedelijke schutter van dodelijke schietpartij bij Beachclub Sunrise opgepakt

Bij een schietpartij in Best raakten zondagavond twee personen gewond. (Foto: Rob Engelaar)

BEST - De politie heeft vrijdag de vermoedelijke schutter opgepakt van de dodelijke schietpartij bij Beachclub Sunrise in Best.

In het belang van het onderzoek doet de politie geen uitspraken over de verdachte.



Ruzie

Zondag werd tijdens het feest Salsa Breeze de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch doodgeschoten. Dit gebeurde op de parkeerplaats bij Beachclub Sunrise. Tijdens het feest zou er al ruzie zijn geweest.



Volgens vrienden en familie was Yassine op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Onder hen heerst groot verdriet. Yassine voetbalde in het vijfde elftal van CHC uit Den Bosch. Daar werd donderdagavond stilgestaan bij zijn dood.