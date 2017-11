'Vur welleke club bende gai' cultclub Helmond Sport is 50 jaar oud

HELMOND - Feest in Helmond. Voetbalclub Helmond Sport bestaat vijftig jaar en dat wordt dit weekend grootst gevierd bij stadion De Braak. “Ik stond hier vroeger met mijn opa langs de lijn”, zegt supporter Marcel. “Je groeit ermee op. Helmond Sport zit in je genen.”

Supporters, de club en oud-spelers zijn volop bezig om een weekend vol feest te regelen. Vrijdagavond is er een gala-avond voor sponsoren en genodigden, zaterdag is er een supportersfeest en een oefenduel tussen Helmond Sport en Vfl Bochum. Zondag is een reünie van oud-spelers.



Wij-gevoel

Een van die oud-spelers is Tonny Beekmans. Met 381 wedstrijden in dertien seizoenen tussen 1968 en 1981 kun je hem met recht een echte clubspeler noemen. Tonny beschrijft het Helmond Sport-gevoel: “Het is echt Helmonds. Het wij-gevoel. Met elkaar en voor elkaar. Dat is typische Helmonds. Dat zit echt in je hart.”



Supporter William denkt er hetzelfde over. Al veertig jaar komt hij bij zijn clubje. “Het gevoel zit heel diep van binnen. Vroeger kon ik niet eten rondom een wedstrijd, nu drink ik rond een wedstrijd. Als Helmond Sport gaat spelen, moet ik erbij zijn. Dan moet ik naar de Braak.”





Helmond Sport, een echte cultclub noemen de supporters het. En dat komt misschien ook wel door het bekendste clublied uit het betaalde voetbal. De Vender, bedenker van ‘Vur welleke club bende gai’: “We zijn geen grijze muis. Er gebeurt altijd wel iets. Heel veel mensen hebben hun vriendengroep hier leren kennen bij Helmond Sport.”