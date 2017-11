Twee bewusteloze studenten gevonden in huis Tilburg, mogelijk door drugsgebruik

TILBURG - In een huis aan de Oude Goirleseweg in Tilburg zijn vrijdagochtend twee bewusteloze studenten gevonden. Mogelijk hadden de mannen drugs gebruikt.

De slachtoffers werden rond vijf uur gevonden door een medebewoner. Die waarschuwde de politie en een ambulance.



Intensive care

Ambulancepersoneel kon de mannen niet bij kennis brengen. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar liggen ze nog in zorgwekkende toestand op de intensive care.



De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht. Uit de eerste verhoren van getuigen blijkt dat de mannen, tijdens een avondje stappen in het centrum van Tilburg, mogelijk te veel of verkeerde drugs hebben gebruikt.