79 jaar en achter de geraniums? Echt niet! Peter Dau uit Boxtel brengt eigen modecollectie uit

BOXTEL - 79 jaar is hij. Maar wie denkt dat Peter Dau achter de geraniums van zijn pensioen geniet, heeft het mis. Sterker nog de Boxtelaar is druk bezig met het lanceren van zijn eerste modecollectie.

Peter zijn atelier zit op zolder. "Ik zit hier ongeveer dertig uur per week te werken." De twee trappen die hij daar voor omhoog moet, zijn nog lang geen probleem. "Zo lang ik hier die trap op kan komen, blijf ik dit doen", vertelt Peter terwijl hij achter zijn naaimachine zit.



De jurkjes die Peter maakt, hebben vrolijke patroontjes en een simpel model. Peter werkt al jaren in de modebranche. Zijn dochter kwam met het idee voor de jurkjes. "Zij kocht dit soort jurken altijd online en vroeg me of ik ze niet eens kon maken. Dusja, toen heb ik me over laten halen." De ontwerper vertelt het allemaal met een lach. Hij geniet ervan dat hij dit no mee mag maken op zijn oude dag.De jurkjes zijn te koop via onlinewebshop Etsy. "Mijn dochter houdt alles bij op de site en er hebben wel al wat mensen gekeken." Tot nu toe blijft het bij kijken want er is nog geen jurk verkocht. Nu is dat niet gek aangezien Peter nog maar een paar weken bezig is met zijn modecollectie.Hoewel Peter dus nog geen jurk heeft verkocht, houdt dat hem niet tegen voor het maken van meer jurken. "Ik ben bezig aan mijn avondcollectie. Daar wil ik ook mantels voor maken en ik zit ook te denken aan tassen."Kortom, de ontwerper zet zijn naaimachine voorlopig nog niet in de kast. "Als ik dit lekker kan blijven doen, af en toe op vakantie kan en een doosje wijn kan kopen, ben ik tevreden."