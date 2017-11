Elien Velikonja moet knieoperatie ondergaan

TILBURG - Willem II moet het voorlopig zonder Etien Velikonja doen. De 28-jarige Sloveense aanvaller moet aan zijn knie geopereerd worden.

De aanvaller raakte zaterdag geblesseerd aan zijn knie in de uitwedstrijd van Willem II tegen AZ. In het ziekenhuis bleek dat Velikonja geopereerd moet worden.



Velikonja werd op de slotdag van de transferperiode aangetrokken door de Tilburgers. Hij was zaterdag de vervanger van Fran Sol, die herstellende is van een operatie nadat er een tumor in zijn teelbal was ontdekt.