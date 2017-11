Politieauto rijdt zich vast in het mulle zand in Drunen bij hulpactie aan gewonde mountainbiker

DRUNEN - Een politieauto heeft zich vrijdagochtend rond elf uur vastgereden in het mulle zand van de Loonse en Drunense duinen bij Drunen. De hulpdiensten waren op weg naar een mountainbiker die hard ten val was gekomen in de duinen.

Een speciale auto van de brandweer bracht het slachtoffer naar de verharde weg. De gewonde mountainbiker is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Vervolgens kon de brandweerauto opnieuw de duinen in om de politieauto vlot te trekken uit het zand.