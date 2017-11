Ewart trapte twee keer in de val van een seksoplichter

PUTTEN/TILBURG - Ewart werd tot twee keer toe opgelicht toen hij inging op een ogenschijnlijk mooie dame op Twitter. Hij werd slachtoffer van sekschantage. “Ik had in een lang gesprek een foto van mijn edele delen gestuurd. Voor ‘haar’ genoeg reden om te dreigen dat ze alles van mij online zou zetten als ik niet betaalde.”

Het is een hardwerkende man: Ewart uit Putten. Zes dagen in de week werkt hij zelfstandig in de bouw en als hij thuiskomt wacht alleen zijn hond op hem. Om toch aan zijn behoeftes te komen, spreekt hij soms af met dames. Via Twitter lukte dat een aantal keer, totdat er oplichters actief werden. Hij trapt er twee keer in..



‘Noa wilde een betaalde date’

Noa, een meisje uit Tilburg, zegt opgewonden te zijn en heeft wel zin in een betaalde date. Dat lijkt Ewart wel wat, aangezien hij daar vaker positieve ervaringen mee heeft gehad. Hij gaat op Noa in en begint een privégesprek.



Noa vraagt of Ewart naar Tilburg wil komen. “Je haalt me op bij het Wandelbos hè schat?”, vraagt Noa. Dat was wel het plan van Ewart, ja. Maar bij aankomst staat er geen knap, opgewonden meisje klaar, maar drie jongens die Ewart zijn vierhonderd euro afhandig willen maken.

“Ik ben snel doorgereden, want ik voelde gelijk dat het fout zat.”

‘Ik stuur je foto naar al je vrienden’

Maar het ging nog een keer mis. Met Esmeralda. De brunette vraagt na een lang gesprek: ‘laat je lekkere pik eens zien.’ Ewart wordt verleid en gaat daar op in. Een grote fout. “Ik kreeg een complete dreigbrief. Ik moest betalen, anders zou iedereen de foto ontvangen. Ik wenste haar veel succes. Over my dead body dat ik daarop inga.”



Ewart denkt dat er naast hem vele anderen in de trucjes van de oplichters trappen. “Als één zo’n accounts stuurt dat ze geil is of dat ze ligt te vingeren, dan komen daar zeker tussen de tien en dertig reacties op.

‘Het probleem wordt echt onderschat’

Het probleem is dan ook enorm, denkt Ewart. “Dit wordt echt onderschat, mede omdat er een hoop schaamte is. Zo open zijn als dat ik nu ben, dat durft nog geen 10%. Dat weet ik zeker.”



Hij wil zijn verhaal vooral doen, om anderen te behoeden voor de fouten. “Ik heb zelf veel fouten gemaakt in mijn leven, maar ik vind het niet nodig dat iedereen van zijn fouten moet leren. Ze kunnen het ook van me aannemen nu dat je er gewoon niet op in moet gaan.”