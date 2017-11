Helmonder (21) mishandelt ex-vriendin en bedreigt oud-leraar: zes maanden celstraf

EINDHOVEN - De 21-jarige Houssan K. uit Helmond moet zes maanden de cel in voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en het bedreigen van het personeel van zijn voormalige middelbare school. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten.

De Helmonder had daarnaast geprobeerd in een huis in te breken, beet een politieagent, verzette zich bij zijn aanhouding en probeerde een andere aanhouding te voorkomen.



'Ik steek je lek'

De vergrijpen waren tussen januari 2015 en juni 2017. Tweeënhalf jaar geleden bezocht hij zijn voormalige school in Helmond en bedreigde daar zijn voormalig leraar en een leidinggevende. Volgens justitie dreigde de man met woorden als ‘ik steek je lek’ en ‘ik maak jullie allemaal af’.



Een paar maanden later, in oktober, probeerde hij in te breken in een huis in zijn stad. Dat mislukte omdat ze betrapt werden door de politie.



Gevoel van angst en onveiligheid

In datzelfde jaar mishandelde de Helmonder zijn ex-vriendin. Hij sloeg haar in het gezicht en schopte haar. De rechtbank rekent het de man zwaar aan.



Volgens de rechter hebben de mishandelingen en bedreigingen gevoelens van onrust, angst en onveiligheid bij de slachtoffers veroorzaakt.