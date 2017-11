Man houdt tijdens ruzie vrouw tegen haar wil vast, kind getuige van mishandeling

OOSTERHOUT - Een vrouw in een huis aan de Lochtenburg in Oosterhout is donderdagavond rond negen uur tijdens een ruzie tegen haar zin in door haar ex-man vastgehouden.

Via een appje waarschuwde de vrouw een vriendin die op haar beurt de politie inschakelde. Toen de politie bij het huis arriveerde kwam de vrouw naar buiten lopen. De politie hield in het huis de ex-man aan.



Mishandeling

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk. De vrouw deed aangifte van mishandeling, bedreiging en het tegen haar wil vastgehouden worden.



Tijdens het voorval was er ook een minderjarig kind in huis. De politie maakt hiervan melding bij zorginstanties.