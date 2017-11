Presentatie autobiografie Wüst uitgesteld

GOIRLE - De publicatie van het de autobiografie van Ireen Wust is uitgesteld. De presentatie van het boek over de schaatsster uit Goirle zou eigenlijk maandag 20 november plaatsvinden, maar dat is uitgesteld het voorjaar van 2018.

De autobiografie, 'Ireen Wüst, de autobiografie' geschreven door Nando Boers, gaat over de harde werkelijkheid van de topsport. Onder andere haar depressiviteit, faalangst en zoektocht naar haar identiteit komen aan bod.



De precieze reden van het uitstellen van de presentatie is niet duidelijk. Alleen heeft Wüst aangegeven dat ze zich volledig wil richten op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het boek leidt haar te veel af. Ze wordt dit schaatsseizoen ook nog gevolgd door oud-schaatsster Annette Gerritsen die een documentaire maakt haar maakt.



Wüst kent een moeizame start van het seizoen. De zevenvoudig nationaal kampioene op de 3000 meter had in het voorseizoen last van een buikspierblessure en kreeg daarna last van haar heup. Hierdoor wist ze voor het eerst sinds 2008 geen afstandmedaille te winnen op het Nederlands Kampioenschap.Verder maakte de hoofdsponsor van het ploeg Justlease.nl bekend te stoppen als geldschieter na de Olympische Spelen. En botert het niet helemaal met haar ploeggenoot Antoinette de Jong, die haar twee weken geleden klopte op de 3000 meter op het NK.Daarom gaat de focus nu volledig op de Olympsche Spelen. Wüst wil drie gouden medailles halen, op de 1500 meter, de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Eerder zei ze al dat dit waarschijnlijk de laatste Spelen zijn. "Ik ga nog sowieso twee jaar door. Maar het moet heel gek lopen als de Spelen van 2018 niet mijn laatste zullen worden. Ik ben er wel uit."Mocht Wüst haar doel bereiken in februari, kan dat nog een mooi hoofdstuk opleveren in haar boek.