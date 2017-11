UPS bouwt megagroot distributiecentrum in Eindhoven: 200 nieuwe banen

EINDHOVEN - UPS bouwt voor 130 miljoen euro een nieuw sorteer-en distributiecentrum aan de Achtseweg Noord in Eindhoven. Het koeriersbedrijf spreekt van een van zijn grootste investeringen in Europa ooit. Het nieuwe centrum vervangt twee bestaande, kleinere locaties in de regio die goed zijn voor 350 banen.

Het centrum moet in de laatste maanden van 2018 in gebruik worden genomen en levert tweehonderd extra banen op. In heel Nederland biedt UPS nu werk aan tweeduizend mensen, omgerekend naar voltijdbanen.

27.000 vierkante meter

Het 27.000 vierkante meter grote gebouw wordt niet alleen een belangrijk centrum om Nederland te bedienen. De nieuwe locatie zal ook worden gebruikt als doorvoercentrum voor verzendingen naar België en Duitsland. UPS kan straks in Eindhoven 29.000 pakketten per uur sorteren, met ruimte om uit te breiden tot meer dan 50.000 pakketten.

Het nieuwe gebouw heeft meer dan honderd laad- en losplaatsen en bijna honderd parkeerplaatsen voor vrachtwagens.