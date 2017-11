Mogelijk tweede bankmol bij Brabantse Rabobende

EINDHOVEN - De Brabantse Rabobende kreeg mogelijk hulp van een tweede bankmol. Dat bleek vrijdag tijdens een pro-formazitting over de bende in Maastricht. De mogelijke tweede mol werkte bij een Rabobankfiliaal in Brabant, meldt 1limburg.nl. Om welk filiaal het gaat, wil zijn advocaat niet zeggen.

Deze verdachte is inmiddels weer op vrije voeten, schrijft de Limburgse nieuwssite. Het is niet duidelijk of hij zich later opnieuw moet melden in de zaak. De voormalig medewerker heeft de Rabobende mogelijk geholpen bij verschillende grote overvallen.



'Geen contact tussen mogelijke mollen'

De bende uit West-Brabant overviel mensen die vlak daarvoor grote sommen geld hadden opgenomen. Ze zouden getipt zijn over de hoogte van die bedragen door een of meerdere medewerkers van de Rabobank.



Een van de verdachte medewerkers is Lorenzo J.. Hij werkte bij een servicecentrum van de Rabobank in Eindhoven. Hij zou volgens zijn advocaat geen contact hebben gehad met de tweede mogelijke mol.



'Beveiliging rekeninggegevens is puinhoop'

De Rabobende wordt gelinkt aan overvallen in Roosendaal, Venlo en Zundert. In Venlo werd een Duitse klant op straat beroofd van 100.000 euro. In Zundert kon de politie een overval voorkomen op een klant die 50.000 euro had opgehaald.



Volgens de advocaat van bankmol Lorenzo J. is de beveiliging van de rekeninggegevens bij de Rabobank een puinhoop. "Bij de bank is er een bedrijfscultuur dat veel mensen zomaar bij gegevens kunnen", zei de advocaat tegenover 1Limburg.



Volgens hem worden door medewerkers bijvoorbeeld gegevens van bekende Nederlanders die klant zijn, bekeken. De advocaat wil dat er meerdere bankmedewerkers worden gehoord.