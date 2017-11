Justitie gaat 85-jarige man uit Bavel vervolgen voor dodelijk ongeval in Ulvenhout

BAVEL - Justitie gaat een 85-jarige man uit Bavel vervolgen voor het ongeval waarbij een 73-jarige vrouw uit zijn woonplaats om het leven kwam. Het ongeluk gebeurde op 8 december van het vorige jaar op de Huisdreef in Ulvenhout.

Justitie heeft de nabestaanden en de automobilist inmiddels op de hoogte gesteld van de beslissing. Er is nog geen datum gepland voor de zitting. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten.



De vrouw reed op die bewuste dag op een e-bike en werd op de kruising aangereden door een auto die werd bestuurd door de 85-jarige man uit Bavel. De automobilist reed na het ongeluk door, maar meldde zich later bij de politie.



De man wordt ervan beschuldigd de vrouw te hebben aangereden en daarna is doorgereden zonder zich te bekommeren om het gewonde slachtoffer.



