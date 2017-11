Parkeerprobleem vrachtwagens nog lang niet opgelost, het neemt alleen maar toe

EINDHOVEN - Vrachtwagens op vluchtstroken, op bedrijventerreinen of op andere plekken langs de weg. In een groot deel van Brabant is het geen uitzondering. De provincie kampt nog altijd met een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. En dat probleem neemt alleen maar toe door de economische groei.

Volgens de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is het tekort vooral merkbaar op de route Rotterdam-Venlo, die dwars door Brabant loopt. "Uit tellingen blijkt dat op de gratis verzorgingsplaatsen langs de route tijdens de nachtelijke uren de bezettingsgraad op een gemiddelde werkdag ongeveer 140 procent is", zegt Ed van de Meerendonk van TLN.



Vrachtwagens parkeren volgens hem op parkeerplaatsen voor personenauto’s en soms zelfs op de vluchtstrook. "Levensgevaarlijk", weet een Belgische chauffeur, die net zijn oplegger op de parkeerplaats Meelakkers langs de A67 parkeert. "Ik heb weleens gezien hoe een vrachtwagenchauffeur werd aangereden op een vluchtstrook. Hij lag te slapen en heeft het niet overleefd."



Rusttijden

Toch staat diezelfde chauffeur op een parkeerplaats voor personenauto's. Hij moest wel, zegt hij, want hij moet zich aan de rusttijdenwet houden. "Ik heb file gehad in Antwerpen. Ik ben een uur kwijt en dus moést ik hier wel parkeren."



En hoewel Brabant diverse betaalde parkeermogelijkheden heeft voor vrachtwagenchauffeurs, is dat bij lange na niet voldoende. Van de Meerendonk: "Die parkeerplaatsen zijn al voor zo’n 94 procent bezet."



Dagelijks tekort

Het probleem is flink merkbaar in Moerdijk. Uit berekeningen blijkt dat daar dagelijks een tekort is van 140 plaatsen. De gemeente wil dat probleem aanpakken. "We zijn dé logistieke hotspot van Nederland", zegt wethouder Thomas Zwiers. "Daar hoort ook bij dat de parkeerplaatsen voor chauffeurs in orde zijn."



Moerdijk wil met de regio onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe betaalde parkeerplaats, naast de locaties die er al zijn. "Je kunt je ogen er niet voor sluiten. Je hebt simpelweg te maken met chauffeurs die moeten overnachten. De overlast is niet schrijnend, het loopt nog niet de spuigaten uit. Maar als de economische groei doorzet en er nog meer vrachtwagens gaan rijden, moeten we hier aan werken."



Provincie komt in actie

De provincie onderkent het probleem. Provinciale Staten hebben vrijdag een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen met de 'meest mogelijke urgentie' contact op te nemen met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Die moet dan weer meteen om tafel met de provincie, gemeenten en de organisatie Transport en Logistiek om zo snel mogelijk te zorgen voor veilige overnachtingsplaatsen met sanitair en horeca.