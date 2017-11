Vogelshow Veldhoven neemt maatregelen tegen dieven: slapen bij de vogels

VELDHOVEN - Drukke tijden voor de Brabantse vogelliefhebbers. Komende weken zijn er meerdere shows in onze provincie. Zo begon vrijdag in Veldhoven de Internationale Show voor Europese Cultuurvogels. Dat betekent niet alleen drukke tijden voor de liefhebber, maar ook voor de dief.

Vorige week werden namelijk bij de vogelshow in Nuenen nog tweehonderd vogels gestolen:



"Echt verschrikkelijk", vindt Jan Derison, een van de organisatoren van de vogelshow in Veldhoven. "Ik ben al vijftig jaar vogelman, maar dit maken wij dit al mee. Meestal gebeurt het bij particulieren en niet bij een show. Dit is heel verdrietig want je komt aan iemand zijn passie."



Lees ook: Ruim 200 vogels gestolen, show afgelast



In Veldhoven vind je ruim zeshonderd Europese vogels. Die zijn met heel veel liefde gekweekt door zo'n veertig hobbyisten uit binnen- en buitenland. Een van die vogelfanaten:



"Wat ik er het mooiste aan vind? Om een kleur van een vogel te veranderen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n negen spreeuwen in verschillende kleuren. Ik ben al zo'n vijfendertig jaar bezig om ze in die kleuren te krijgen."



De Vogelshow in Veldhoven duurt nog heel het weekend, maar het wordt de dieven extra lastig gemaakt. Meerdere vogelliefhebbers blijven namelijk slapen in de buurt van de vogels. Jan Derison: "Ze moeten van goede huizen komen, willen ze dit weekend een vogel weghalen."