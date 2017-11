Mannen met twee rechterhanden, Gouden Gazellen Award voor Gereedschapcentrum.nl

TILBURG - Luuk Schormans en zijn compagnon Bram Mutsaers uit Tilburg zijn mannen met twee rechterhanden én een goede neus voor handel. En je moet er maar opkomen: het in- en verkopen via een webshop van tweedehandsgereedschap. Dat is de essentie van gereedschapcentrum.nl. Voor de twee keer won het bedrijf de Gouden Gazellen Award voor de snelst groeiende onderneming in Zuid-Nederland.

Gereedschapcentrum.nl is het klassieke verhaal van een bedrijf dat begon op een studentenkamertje en uitgroeide tot een bedrijf met een miljoenenomzet en ongeveer zestig mensen in dienst. “Het begon in 2009 bij toeval. Bram werkte al en had een huis gekocht. Om het huis te verbouwen kocht hij een partij gereedschap. Toen de verbouwing klaar was heeft hij het gereedschap via Marktplaats weer verkocht”, vertelt Schormans.



Het duo ging daarna door met het inkopen en verkopen van partijen gereedschap. In 2011 besloten ze zelfs door te gaan met Gereedschapcentrum.nl. Schormans: “Bram zegde zijn baan op en ik was net klaar met mijn studie. We hadden niets te verliezen. Als we maar konden rondkomen.”En dat lukte. Het bedrijf groeide binnen een aantal jaren naar zestig medewerkers en verhuist binnenkort naar een groter pand in Tilburg. Een verklaring voor de snelle groei heeft Schormans wel. “We zijn goed in wat we doen, hebben kennis van zaken en leveren snel. We stellen de klant centraal en we zijn maar drie dagen per gesloten”, klinkt het slim. En, zo vertelt de eigenaar, het bedrijf groeit nog steeds gestaag. “We hebben inmiddels ook webshops in geopend in België, Frankrijke en Spanje. En er volgen nog meer landen.”