Brute woningovervallers hoeven minder lang de cel in

DEN BOSCH - Drie woningovervallers uit Oss krijgen in hoger beroep minder celstraf dan eerder was opgelegd door de rechtbank. Het Hof in Den Bosch oordeelde vrijdag dat een aantal klachten niet overtuigend genoeg is bewezen. De gevangenisstraffen gingen omlaag van 11 en 10 jaar naar 7 en 6 jaar.

Het criminele drietal pleegde in 2015 een aantal woningovervallen en bedrijfsinbraken. De jonge twintigers uit Oss gingen daarbij nietsontziend te werk. Ze bedreigden hun slachtoffers met een vuurwapen en mishandelden ze met een ijzeren koevoet en een honkbalknuppel. Door het extreme geweld liepen de slachtoffers zware hoofdwonden, verbrijzelde botten en een schedelbreuk op.



Traumatische ervaringen

De rechtbank veroordeelde vorig jaar de drie overvallers tot twee keer elf en een keer tien jaar gevangenisstraf. Dat was hoger dan de strafeis van de officier van justitie. In hun oordeel wogen de rechters mee dat de slachtoffers kampen met bijzonder traumatische ervaringen waarvan ze nog jarenlang last kunnen hebben.



Schadevergoeding

Het Hof vindt in hoger beroep dat een aantal aanklachten ‘niet buiten iedere twijfel is vastgesteld’. De celstraffen zijn nu verminderd. Een overvaller kreeg zeven jaar gevangenisstraf en moet aan de slachtoffers in totaal bijna 52.000 euro schadevergoeding betalen. De andere twee zijn ieder veroordeeld tot zes jaar cel. Zij moeten beiden ook een schadevergoeding aan de slachtoffers betalen. Een overvaller moet 14.000 euro betalen, de andere 41.000 euro.