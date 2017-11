Tilburg plaatst komende carnaval meer openbare toiletten voor vrouwen

TILBURG - Kijken naar de optocht, een biertje, mee in de polonaise, nog een biertje en dan plassen alvorens nog zo'n lekker biertje te bestellen. Dat is hoe carnaval er vaak uit ziet. Maar voor vrouwen is die laatste stap niet zo vanzelfsprekend, want waar moet je je blaas legen? In Tilburg is dat dit jaar anders.

GroenLinks diende twee moties in om de verdeling van plasvoorzieningen voor mannen en vrouwen wat eerlijker te maken. "Tijdens carnaval plaatst de gemeente altijd plaskruizen voor mannen, maar voor vrouwen doen ze niks" aldus Nathalie Nijs van GroenLinks.



De optocht missen

Het is een bekend probleem. Er is maar één WC en we moeten met z'n twee. Of drie, vier, vijf etc. Nijs herkent het zelf ook: "Tijdens carnaval duik ik als vrouw al snel de kroeg in om te plassen. Soms mis ik de helft van de stoet omdat ik in de rij sta bij de Paradox."



Maar die tijd is voorbij. De moties zijn aangenomen en voortaan zorgt de gemeente Tilburg voor evenveel plasvoorzieningen gericht op mannen als op vrouwen. Iedereen blij, alaaf!



Ook plassen op andere evenementen

De maatregelen gelden niet alleen voor carnaval. Ook op andere evenementen komen er veel meer toiletten die ook voor vrouwen geschikt zijn, naast de plaskruizen.