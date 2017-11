Wüst tweede op ploegenachtervolging, Ntab vijfde op de 500 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft een zilveren medaille gewonnen op de ploegenachtervolging. De schaatsster uit Goirle vormde een trio met Jorien Ter Mors en Antoinette de Jong. Dai Dai Ntab uit Oisterwijk werd vijfde op de 500 meter.

De eerste plek op de ploegenachtervolging was voor Japan. De Japanse vrouwen wisten in Heerenveen het wereldrecord te verbeteren naar 2.55,77. Nederland werd op gepaste afstand tweede met 2.59,06 als tijd. Canada werd derde.



Wüst komt dit weekend ook nog in actie op de 1000 meter, 1500 meter en de 3000 meter.



Ntab

Dai Dai Ntab moest genoegen nemen met een vijfde plaats op de 500 meter. De Nederlands kampioen op dezelfde afstand verloor het directe duel met ploeggenoot Kai Verbij, die derde werd. De Noor Havard Lorentzen was de verrassende winnaar. Nico Ihle uit Duitsland werd tweede.



Ntab begon goed aan zijn race en had een snelle opening, maar kon de snelheid niet vasthouden tot het einde. Zaterdag rijdt Ntab nog een 500 meter.