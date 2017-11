Baby zwaargewond naar ziekenhuis na beet van hond

RIJSWIJK - Een baby is vrijdagavond zwaargewond geraakt door een beet van een hond. De baby is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de hond in beslag genomen.

De hond hoort bij hetzelfde gezin als de baby.



Vaker incidenten

Volgens de politie zijn er vaker incidenten geweest met de hond en is het dier daarom in beslag genomen. Om wat voor hond het precies gaat is niet duidelijk, maar volgens de politie gaat het 'niet om een vechthond'.



De hond wordt voorlopig in een speciale opvang ondergebracht.