'Ruim 10 miljoen euro boete voor mestvervoerbedrijf Daas BV'

WINTELRE - Volgens vier onafhankelijke bronnen zou mestvervoerbedrijf Daas BV uit Wintelre een bestuurlijke boete hebben gekregen van ruim 10 miljoen euro. Het gaat om bronnen rondom het bedrijf, uit de branche, uit de lokale politiek en uit het dorp. Het bedrijf wordt verdacht van mestfraude. De vermeende boete zou mogelijk zijn opgelegd vanwege gesjoemel met subsidiegelden.

Daas BV zelf ontkent een boete te hebben gekregen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die bestuurlijke boetes oplegt, wil niet ingaan op individuele gevallen. "In principe doen wij daar geen uitspraken over omdat het over een bestuurlijke boete gaat. Dat is dus iets tussen de RVO en het bedrijf", aldus een woordvoerder.



Inval

De politie viel een jaar geleden binnen bij het bedrijf. De verdachte is een 42-jarige man uit Wintelre. Hij is leiddingevende bij het bedrijf en wordt ervan verdacht te hebben gesjoemeld met de administratie. Hierdoor is het niet meer duidelijk hoeveel mest er per transport werd vervoerd en of dit meer is dan toegestaan.



