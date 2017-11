In Putte vieren ze de elfde van de elfde gewoon op de tiende

PUTTE - In het West-Brabantse Putte laten ze er geen gras over groeien. Waar de rest van Brabant zaterdag de elfde pas de carnavalskleren uit de mottenballen haalt, gaan ze in het grensdorpje al los op vrijdagavond. Een avondje te vroeg, zou je zeggen. Maar bij carnavalsvereniging de Grensneus is het traditie.

Vrijdagavond is een lampionnenoptocht voor de kinderen. De kinderen lopen in een optocht samen met een dweilorkest naar het buurthuis. Daar wordt de prins geïnstalleerd, de nar en de grootse boer. "En een van de kindjes met de mooiste lampion wint een prijs", aldus prins Fred.



Traditie

Putte is waarschijnlijk de enige gemeente in Brabant die dit al op vrijdagavond doet. "Ja, we zijn misschien een dag te vroeg", aldus prins Fred. "Maar we vieren het altijd de vrijdag voor de elfde van de elfde. Omdat iedereen dat zo gewend is, doen we dat dit jaar ook gewoon."





Als de mensen in Putte zaterdag alles achter de rug hebben, is de beurt aan de rest van Brabant. Op tal van plekken in Brabant wordt de nieuwe prins gekozen of bekendgemaakt.Omroep Brabant TV staat de hele dag in het teken van de kickoff van het grootste feest van Brabant. Overdag zie je de top 11 van de grootste Brabantse carnavalshits allertijden.‘s Avonds bouwen Jordy en Betty alvast een carnavalsfeest in de studio van Brabants Bont: Brabants Heul Bont. Vanaf half elf 's avonds tellen we af naar hét moment: elf over elf op d’n elfde van d’n elfde.