Portretten van mantelzorgers maken indruk, ook op henzelf: 'Er is nog steeds liefde'

BREDA - “Hoe hou je het vol?!” Dat is toch wel de meest gestelde vraag die Irene Stikkers krijgt. "Omdat er ook nog steeds de liefde is”, reageert ze dan. De liefdevolle zorg voor haar man Theo is vastgelegd in Mantel der Liefde. Deze fototentoonstelling op station Breda geeft een indrukwekkend beeld weer van het leven van mantelzorgers.

Het echtpaar Stikkers werd een tijd lang thuis in Oosterhout gevolgd door fotografe Ilse Wolf. De 26-jarige Bredase wil met haar project Mantel der Liefde het leven van mantelzorgers onder de aandacht te brengen.



LEES OOK: 'Sommige verhalen zijn zo heftig dat ik huilend in m'n auto zit', Ilse portretteert mantelzorgers



Confronterend

Het eindresultaat is confronterend voor de hoofdpersonen. "Het is iets wat ik elke dag doe en nu zie ik het ineens vanaf een andere kant", vertelt de 58-jarige Irene aangedaan. “Ik hoop dat ik het volhou zolang als het nodig is. Dat zou ik wel heel graag willen doen."



'Ik zie de oude Theo'

Net als veel andere mantelzorgers die meededen aan het project, krijgt ook Irene vaak de vraag hoe ze het toch allemaal volhoudt. De steun van mensen om haar heen helpt volgens de Oosterhoutse enorm. Maar er is eigenlijk maar één goed antwoord: liefde.



“Heel vaak zie ik toch nog de oude Theo en een stukje van de relatie die we hadden. Dat maakt dat ik het volhoud”, vertelt Irene.



De 20-jarige Daan Sybesma uit Breda helpt zijn opa wekelijks met klusjes in en rond het huis. Hij eet standaard elke week een eitje bij opa De Vries. Iets waar zijn vrienden van op kijken. "Elke week? Dat is echt veel!", hoort hij vaak. Maar lief vinden zijn vrienden het wel.Daan helpt zijn opa waar hij kan. "Ik probeer gewoon zoveel mogelijk te gaan. Voor hetzelfde geld is het ineens voorbij of gaat zijn gezondheid nog meer achteruit." Opa De Vries is er maar wat blij mee. "Het is een schat van een kerel!"De interactieve fototentoonstelling Mantel der Liefde is tot 30 december te zien op Stationsplein 18 in Breda. Daarna reist de expositie door naar onder meer het Provinciehuis in Den Bosch.