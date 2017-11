Hoe vijftig dames en heren 1,2 miljard verdelen, Provinciale Staten nemen begroting 2018 aan

DEN BOSCH - Provinciale Staten van Brabant hebben vrijdag de begroting voor 2018 aangenomen. De ruim vijftig dames en heren politici keurden goed dat er volgend jaar 1,2 miljard euro wordt uitgegeven. Een deel van dat geld wordt via de wegenbelasting opgebracht door automobilisten. Voor hen was er goed nieuws: Provinciale Staten waren het met gedeputeerde staten eens dat die niet omhoog hoeft.

Eén van de meest besproken voorstellen was om 75 miljoen euro uit te trekken voor boeren die moeten stoppen als gevolg van de strenge milieuregels. Het voorstel werd door de meerderheid van de staten aangenomen, maar vrijwel de hele oppositie had liever gezien dat dat bedrag voorlopig in de knip was gehouden.



Varkensboeren

Dat lijkt onlogisch omdat die oppositie, met het CDA en de PVV voorop, zich als één man altijd achter de boeren schaart. Maar zegt de oppositie nu: het nieuwe kabinet heeft 200 miljoen beschikbaar voor met name varkensboeren die willen stoppen. Kijk nou eerst eens even wat het rijk met dat geld gaat doen en beslis dan wat de provincie het die 75 miljoen daar nog aan kan toevoegen. “De problemen in de landbouw zijn zo urgent, dat we daar niet op kunnen wachten”, zei gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Andere zaken uit de begroting die de eindstreep haalden:

60 miljoen euro om de groei van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren

200.000 euro om plannen te ontwikkelen waarmee ondermijnende criminaliteit aangepakt kan worden

1 miljoen euro om een kenniscentrum op te zetten dat de aanpak van vervuilde landbouwgrond gaat bestuderen.

1 miljoen om plannen te ontwikkelen in het kader van de woonvisie. De provincie wil dat lege kloosters, kantoren en fabrieken worden omgebouwd tot huizen in plaats van nieuwbouwwijken neerzetten in buitengebieden.

Extra beveiligde rechtszaal

Behalve het geld dat al in de begroting was vastgelegd was er ook nog ongeveer 40 miljoen euro “vrij te besteden” zoals dat heet. Partijen dienden een stortvloed aan moties en amendementen in om dat geld te claimen. De voorstellen varieerden van een extra beveiligde rechtszaal in Brabant, via het beschermen van roofvogels tot de aanleg van veilige en hygiënische parkeerplekken voor truckers. Opvallend was het grote aantal moties met betrekking tot energiebesparing en klimaatbeheersing, twee onderwerpen die hoog op de agenda van vrijwel alle partijen staan.

Onmachtig

Na bijna 13 uur vergaderen kwam Marcel Deryckre van oppositiepartij CDA op twitter tot de slotsom: “De Staten van Brabant vergaderen nu 13 uur over de begroting voor 2018. Over een uurtje wordt die bijna ongewijzigd aangenomen. Staten zijn helaas onmachtig”.