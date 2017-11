Vier auto's botsen op de A67 bij Liessel

LIESSEL - Vier auto's botsten in de nacht van vrijdag op zaterdag op elkaar op de A67 naar Venlo. Het ongeluk gebeurde rond halfzes bij Liessel.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Vanwege het ongeluk werden verschillende ambulances opgeroepen. Het is niet duidelijk of er iemand naar een ziekenhuis is gebracht.



De A67 werd een halfuur lang afgesloten voor al het verkeer. Om zes uur werd een rijstrook vrijgegeven en om halfzeven was de hele weg weer beschikbaar voor het verkeer.