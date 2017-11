Fijnfisjenie! Het is de elfde van de elfde, het carnavalseizoen begint!

EINDHOVEN - De carnavalsoutfits mogen weer uit de kast! Het is de elfde van de elfde en dus gaat het carnavalsseizoen deze zaterdag van start. Omroep Brabant staat hier uitgebreid bij stil.

Voor veel mensen kan carnaval niet vroeg genoeg beginnen. Dat vinden ze helemáál in Put en Buntland, ofwel Putte. Daar startten ze vrijdagavond al met feestvieren. Dat is traditie bij carnavalsvereniging de Grensneus. Voor kinderen was er in het grensdorp een lampionnenoptocht. Muzikaal begeleid door een dweilorkest liepen zij naar het buurthuis, waar de prins, de nar en de grootse boer werden geïnstalleerd.



"We vieren dit altijd de vrijdag vóór de elfde van de elfde", legt prins Fred uit. "Omdat iedereen dat zo gewend is, doen we dat dit jaar ook gewoon."Om zaterdag meteen goed in de sfeer te komen, kun je bij Omroep Brabant overdag kijken naar de top elf van Brabantse carnavalsmuziek.'s Avonds tussen half elf en 23 minuten over elf presenteren Jordy Graat en Betty van de Oetelaar een live-tv-uitzending, waarin ze vooruitblikken op het komende carnavalsseizoen, terugblikken op hoogtepunten uit het verleden en gasten ontvangen onder wie De Deurzakkers. Een uitzending vol clipjes en muziek. Verslaggever Floyd Aanen doet live verslag vanuit Tullepetaonestad (Roosendaal) en Hannelore Struijs vanuit Zandhazendurp (Rosmalen).