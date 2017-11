Beveiligingsmedewerker NS mishandeld, zwerver opgepakt

TILBURG - Een beveiligingsmedewerker van de NS is vrijdagavond hard in zijn gezicht geslagen bij station Tilburg. Een 34-jarige zwerver is aangehouden.

De beveiliger moet tijdens zijn surveillances vaak bedelende zwervers van het perron sturen en volgens de politie gaan de zwervers 'normaal al weg als hij aan komt lopen'.



Plotseling

Vrijdagavond had de beveiliger onder andere een 34-jarige zwerver weggestuurd van het station, maar korte tijd later kwam die weer bedelen op het station. Hij verzocht de man daarop weer weg te gaan, maar die reageerde niet.



Toen de beveiliger met zachte dwang probeerde de man weg te krijgen, kreeg hij plotseling een keiharde vuistslag in zijn gezicht. Daarna rende de zwerver weg, maar korte tijd later kon hij alsnog worden aangehouden.