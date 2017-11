Uitvaart slachtoffers drugslab in Kaatsheuvel, koets maakt tocht door centrum

KAATSHEUVEL - Een van de twee mannen die vorige week om het leven kwamen bij een drugslab in Kaatsheuvel is zaterdagochtend begraven. In een witte koets, die werd voortgetrokken door een span van vier paarden, werd zijn lichaam naar de begraafplaats gebracht.

De koets maakte een rondje door het centrum van Kaatsheuvel en kwam daarbij onder meer langs het huis waar de man om het leven kwam. Achter de koets reden drie limousines. Volgens ooggetuigen is de begrafenis erg druk bezocht.



Ook de uitvaart van het andere slachtoffer vindt zaterdag plaats.



Koolmonoxide ingeademd

De twee mannen kwamen om het leven door het inademen van koolmonoxide in het drugslab. De mannen werden in de achtertuin van het huis aan het Prins Mauritsplein gevonden. Het lukte niet meer hen te reanimeren.



ZIE OOK: Twee doden in achtertuin bij vondst drugslab in Kaatsheuvel