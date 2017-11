Bambi gered uit Zuid-Willemsvaart, met dank aan de brandweer

SOMEREN - Is het een eend? Een spartelende snoek? Nee, het ging om het hoofd van een te water geraakte ree. Omstanders zagen het dier plotseling opduiken in de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 12.

De gealarmeerde brandweer van Someren was snel ter plekke. Omdat bij Sluis 12 de kanaaloevers erg steil zijn, kon de ree niet op eigen kracht uit het water komen.



Een van de zogeheten oppervlakteredders naderde de ree voorzichtig in het water en nam het geschrokken dier stevig in zijn armen. Samen werden ze daarna door de collega-brandweermannen aan een lang touw naar de wal getrokken. Via een trap bij de sluis werd de doornatte Bambi op het droge gehesen. Zij is, na wat geruststellende aaien over de kop, overgedragen aan de dierenambulance.