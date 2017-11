Eindhovense muzieklegende Ad van Meurs op 64-jarige leeftijd overleden

EINDHOVEN - De Eindhovense muzikant Ad van Meurs is op 64-jarige leeftijd overleven. De man die de blues- en folkmuziek naar het Brabantse landschap bracht, kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen.

Ad van Meurs werd in 1953 geboren in Boxtel, groeide op in Budel en vestigde zich als muzikant in Eindhoven. Hij organiseerde muziekavonden in alle vormen en formaten: van blues in donkerbruine buurtcafés tot grote internationale namen in het Muziekgebouw in Eindhoven.

'Folk-blues'

Hij zal vooral herinnerd worden om zijn muziek, zogenoemde transatlantische ‘Folk-Blues’. Hij maakte vaak reizen naar de zuidelijke staten in de VS, waar hij onder meer tourde met zijn band The Watchmen, een van zijn vele muzikale projecten. Hij deed daar muzikale inspiratie op om vervolgens die Amerikaanse sound in een Europees jasje te steken. Hij laat een groot oeuvre achter en heel scala aan albums. Alleen al met The Watchmen nam hij dertien albums op.



Familie

Van Meurs trad vaak op met zijn levenspartner Ankie Keultjes die zong. Zijn zoon Dylan was soms achter de drums te vinden. Hij laat hen en zijn dochter Hebe achter.



Niet alleen Brabant rouwt om het verlies van een groot man. Zijn collega-muzikanten en vrienden van Budel tot in Texas herdenken Ad.