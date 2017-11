Vrouw neergestoken in Eindhovense supermarkt, ook medewerker gewond

EINDHOVEN - In de Jumbo aan de Boschdijk in Eindhoven is zaterdagmiddag rond halfvier een vrouw neergestoken. De man die haar neerstak is opgepakt. Bij de arrestatie is ook een medewerker van de Jumbo gewond geraakt.

De vrouw en het personeelslid werden aan hun verwondingen behandeld door het ambulancepersoneel en even later naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij is voorlopig niets bekend.



De politie is nu bezig met het opvangen en verhoren van getuigen en slachtoffers. Vanwege de impact van het incident is de supermarkt de rest van de gesloten.