Mestfraude draagt bij aan slechte waterkwaliteit in Oost-Brabant, zegt de dijkgraaf

EINDHOVEN - De grootschalige mestfraude draagt regelrecht bij aan de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater in Oost-Brabant. Dat zegt Lambert Verheijen, dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. “We doen al er al tien jaar alles aan om de waterkwaliteit te verbeteren, ook volgens de Europese afspraken. Ondanks de mestnormering stagneert de waterkwaliteit.”

NRC publiceerde dit weekeinde de resultaten van een eigen fraudeonderzoek bij de verwerking van mest. Een groot deel van de transporteurs, boeren en mestverwerkers is beboet, verdacht of veroordeeld.



Volgens de krant wordt er op grote schaal gesjoemeld en ‘verdwijnt’ er mest. “Dit zijn de eerste bewijzen dat er ook in Brabant sprake is van mestfraude. Het vermoeden was er al eerder”, zegt Verheijen. Hij zegt geschokt te zijn over de geschetste omvang.



Opgehoopt in de bodem

Dat de waterkwaliteit ondanks alle inspanningen niet verbetert, is niet alléén het gevolg van de mestfraude. Verheijen: “Er is ook nog sprake van een zogeheten uitspoeling naar het oppervlaktewater van fosfaten en stikstof. Stoffen die zich door de jaren heen hebben opgehoopt in de bodem.”



De dijkgraaf maakt zich ook zorgen over de mestverwerking in de provincie. “Er is voor een bepaalde hoeveelheid mest vergunning aangevraagd om te verwerken. Daar is een derde van verwerkt. Dat betekent dat tweede derde van alle mest nog ergens in het gebied verblijft.”



Miljoenen euro’s

Volgens Verheijen wordt er elk jaar tientallen euro’s geïnvesteerd in de verbetering van de waterkwaliteit. "Onze zuiveringsinstallaties zijn in staat om negentig van het fosfaat en nitraat uit het water te halen. Daarnaast investeren we miljoenen euro’s in ecologische verbindingszones en beekherstel. In eerste instantie zien we dan een opleving de planten en vissen. Dat tempert al vrij snel als gevolg van alle fosfaten en nitraten die in het water komen van de weilanden en akkers.”



Het waterschap raadt mensen sowieso af om te gaan zwemmen in bijvoorbeeld beken. “We weten niet wat er in het water zit. Er is nog te weinig onderzoek gedaan welke stoffen er precies in de mestresten zitten en wat de effecten daarvan zijn op de gezondheid voor mens en dier.”



