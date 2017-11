Kromowidjojo pakt vier bronzen medailles in Peking

PEKING - Een bronzen dag voor Ranomi Kromowidjojo op de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Peking. De 27-jarige zwemster won er zaterdag maar liefst vier.

De drievoudig olympisch kampioene moest twee keer buigen voor de Zweedse Sarah Sjöström. Op de 100 meter vrije slag was de Zweedse de snelste met 51,25. De Australische Cate Campbell werd twee (51,45), Kromowidjojo derde (51,91).



Sjöström was ook de snelste op de 100 meter vlinderslag (55,60). Kromowidjojo tikte aan in 57,18 en was daarmee langzamer dan de Chinese Yufei Zhang (56,91).De derde bronzen medaille behaalde de zwemster van NTC Eindhoven op de 50 meter rugslag. Emily Seebohm uit Australië van de snelste voor de Hongaarse Katinka Hosszu.Tot slot was een ook nog een derde plaats op de 50 meter gemengde estafette. Naast Kromowidjojo bestond het team uit Kyle Stolk, Jesse Puts en Maaike de Waard mee. De estafette werd gewonnen door Australië, China werd tweede.