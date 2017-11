Op pad tijdens het GLOW-festival? Lees hier wat tips

EINDHOVEN - Het lichtspektakel GLOW gaat deze zaterdagavond in première voor het publiek. Er worden weer honderdduizenden bezoekers verwacht, dus hoe kom je gemakkelijk naar het centrum van Eindhoven, waar kun je het beste parkeren met de auto en hoe reserveer je tickets? Hieronder een wat meer informatie over GLOW en wat handzame tips.

Openingstijden

De openingstijden van GLOW zijn:

Zaterdag (11 november): 18.30 – 24.00 uur

Zondag (12 november) tot en met donderdag (16 november): 18.30 – 23.00 uur

Vrijdag (17 november) en zaterdag (18 november): 18.30 – 24.00 uur

Parkeren

Delen van de binnenstad zijn gesloten tijdens de openingstijden van GLOW. De wegen worden afgesloten voor het verkeer. Wie zijn auto dicht bij de route wil parkeren, kan het beste een parkeerticket reserveren bij Q-Park Centrum de Admirant of Q-Park Bijenkorf. Een goed alternatief is het parkeerterrein op de Technische Universiteit Eindhoven, dat ook zowat aan de route grenst.



Plattegrond

Een plattegrond van de route kun je vinden bij Brandstore Eindhoven (VVV), het Philips Stadion en de horecapleinen. De plattegrond kost een euro. Er is dit jaar geen brochure. De route is ook beschikbaar op de website, die kun je koppelen aan je telefoon. Als je de website van GLOW opent op je mobiele telefoon, krijg je vanzelf een pop-up met de optie om de route toe te voegen aan je startscherm. www.gloweindhoven.nl/route

Rondleiding

Het is mogelijk om met vrienden, familie of collega’s op pad te gaan aan de hand van een ervaren gids. Zo krijg je veel beter mee wat de lichtkunstenaars te vertellen hebben. Er vertrekken tours om zeven en acht uur ’s avonds vanaf de Brandstore Eindhoven op het Stationsplein. De tour kost 12,50 euro per persoon, inclusief een plattegrond. De tour duurt ongeveer twee uur.



Rondleding met gids

Ook grotere groepen van vijftien tot twintig personen kunnen een rondleiding met gids boeken. Er zijn vier tours die ieder half uur van start gaan. De eerste rondleiding begint om half zeven ’s avonds. De kosten zijn 250 euro per groep. Het vertrekpunt is vanaf Brandstore Eindhoven op het Stationsplein of een van de GLOW-spots. Ook deze rondleiding duurt zo’n twee uur.

Tickets

GLOW is gratis toegankelijk. In het van Abbemuseum kun je een lichtexpositie bekijken tegen een kleine vergoeding. Je kunt via de website tickets reserveren voor de lichtshow ‘Once upon a Time’ in het Philips Stadion. Kopers van de NS tickets kunnen niet voor de lichtshow reserveren, maar zijn toch verzekerd van een kaartje. Er worden namelijk voldoende plaatsen vrijgehouden voor de NS-bezoekers.

GLOW-Spots

Wandelen langs de lichtexpositie maakt natuurlijk hongerig en dorstig. Er zijn op de route drie GLOW-spots met verrassende horecapleinen, voor ieder wat wils. Er is ruimte voor een diner, een drankje of een snelle hap, maar ook gelegenheid om even uit te rusten of op te warmen.