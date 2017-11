Kringloopwinkel koopt brandweerwagen en geeft die aan de jeugdbrandweer

ASTEN - De leden van de jeugdbrandweer in Asten en Someren hadden zaterdag een bijzondere dag. Ze kregen namelijk een nieuwe brandweerauto. Het is een cadeautje van de plaatselijke kringloopwinkel.

Hij is niet rood, maar geel. En daar zijn de jongeren eigenlijk best blij mee, want dat maakt hem wel bijzonder. De 'wannabe' brandweermannen hebben het een jaar moeten stellen zonder oefenmateriaal. “Door de regionalisering is de tweede auto hier verdwenen en konden we niet meer oefenen,” aldus een van de jongeren.



Cadeau

De plaatselijke kringloopwinkel in Asten vond dat het zo niet langer kon en heeft een afgeschreven brandweerwagen voor de jongeren gekocht. Die kostte zo’n 30.000 euro. Een flink cadeau zou je zeggen, maar dat valt mee als je bedenkt dat ze jaarlijks zo’n 300.000 euro hebben te verdelen. “Bij ons worden alle inkomsten teruggegeven aan de stichtingen en evenementen in Asten en Someren,” aldusde penningmeester van Kringloop ONA Hans van Rooy.



Er was zaterdag een officieel gedeelte, de voorzitter van de kringloopwinkel kwam de sleutel overhandigen aan de burgemeesters van Asten en Someren, die op hun beurt de sleutel weer overhandigen aan de brandweermannen in spé. Natuurlijk werd de brandweer auto daarna ingewijd en daarvoor – hoe kan het ook anders – werd de brandweerauto natgespoten met een brandweerslang.