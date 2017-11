Berry van Peer wint op de Grand Slam of Darts ondanks darteritus

WOLVERHAMPTON - Berry van Peer heeft zaterdagmiddag zijn eerste partij op de Grand Slam of Darts gewonnen. Hij was te sterk voor de Australiër Simon Whitlock: 5-4.

De 21-jarige Van Peer kwam twee keer terug van een achterstand. In de vijfde leg wist hij de Australiër te breken om op een 3-2 voorsprong te komen. En dat terwijl hij last had van zogenoemde darteritus. Dat zorgt ervoor dat een darter de pijlen niet op het juiste moment of zelfs helemaal niet kan loslaten.



Whitlock probeerde nog iets terug te doen, maar Van Peer gaf de voorspong niet meer uit handen. "Ik ben er heel blij mee", vertelt Van Peer achteraf. "Whitlock miste een aantal dubbels en ik heb mijn kansen gepakt. Maar het was niet makkelijk."



Van Peer dacht dat hij over zijn darteritus heen was, maar het kwam zaterdag toch weer terug. "Bij het jeugd -WK kreeg ik er weer last van. Ik ben terug gegaan naar mijn fysiotherapeut, maar als er veel druk op me staat komt het terug."