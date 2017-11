Duikschool bijna kopje onder, maar Brabantse vlag wappert weer op Sint Maarten

ESCH - Het huis en de duikschool van Henny en Helmie Franken uit Esch liggen ondersteboven. Orkaan Irma heeft hun paradijsje op Sint Maarten verandert in een puinhoop. Vriend Peter van Grinsven is vanuit Brabant komen helpen. In zijn bagage een Brabantse vlag. Die wappert intussen trots aan zee als symbool van wederopstanding.

“Mooi dat eigenlijk kleine dingen ze weer een beetje energie geven”, laat Peter van Grinsven vanaf het Caribisch eiland weten. Hij haalde bij Omroep Brabant twee Brabantse vlaggen op voor zijn vrienden. Bij aankomst op Sint Maarten is direct een stuk van het verwoeste dok gerepareerd en een vlag de hoogte in gehesen. “De mast staat nog een beetje scheef, maar zo ziet het hele eiland eruit.”

Van Grinsven arriveerde begin november en kon zijn ogen niet geloven. “Ik ga vaker op vakantie naar Sint Maarten. Een week voor Irma ben ik naar huis gegaan, alles pais en vree. Maar wat ik nu zie lijkt meer op een oorlogsgebied.”

Water en elektra

De eerste vijf weken na de orkaan hebben Henny en Helmie Franken geprobeerd zo veel mogelijk op te ruimen. Er was al die tijd geen water en elektra. Ze raakten helemaal op van alle ellende en zijn een week naar Bonaire gevlucht. Daar konden ze eindelijk eens onder de douche en normaal eten. Inmiddels zijn ze terug op Sint Maarten en proberen ze hun leven weer op te pakken.

Politieke poppenkast

De Nederlandse regering maakte vrijdag bekend dat het 550 miljoen euro stopt in een noodfonds voor de wederopbouw. Sint Maarten moet zich dan wel houden aan strikte voorwaarden om te voorkomen dat het geld in corrupte zakken verdwijnt. Van Grinsven vindt dat terecht. “Veel mensen doen hun best om de rotzooi op te ruimen, maar de lokale overheid doet helemaal niets. Die proberen er een slaatje uit te slaan. Het is een politieke poppenkast.”

Inzameling

De lagune bij de duikschool lag voor de orkaan nog vol boten. Nu ligt er welgeteld een gast voor de deur te dobberen. De Zuid-Afrikaanse crew komt duiklessen nemen, maar daar zullen Henny en Helmie Franken niet van kunnen leven. Daarom hebben hun vrienden de stichting ‘Help divesafaris out of deep water’ opgericht. Ook is een website gebouwd om geld in te zamelen. Zo moet de Brabantse duikschool er weer bovenop komen.