Dubbelslag voor Harrie Smolders, Van der Vleuten op het podium

DOHA - Harrie Smolders uit Lage Mierde heeft een dubbelslag geslagen bij de Global Champoins League. De springruiter was al verzekerd van de individuele winst, maar won zaterdag ook de teamcompetitie met zijn team de Hamburg Diamonds.

Hij werd eind september tweede in de Grote Prijs van Rome en dat was genoeg om er zeker van te zijn dat de eindoverwinning hem niet meer kon ontgaan. Het is de eerste keer dat een Nederlander de Global Champions Tour op zijn naam schrijft.



"Ongelooflijk. Het was een lang seizoen en dankzij mijn paarden en het hele team is dit gelukt. Dit was een heel bijzonder jaar. Het is niet eerder gebeurd dat een ruiter de dubbel wint”, laat Smolders weten.



Van der Vleuten

Voor Maikel van der Vleuten was het een succesvolle dag. Hij steeg van de vijfde naar de twee plek met zijn paard Verdi en stond naar Smolders op het podium.