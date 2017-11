'Je raakt in een roes als je aan het flipperen bent'

EINDHOVEN - Ze bestaan al 25 jaar en vieren dat dit weekend met z'n allen in het Evoluon in Eindhoven. De leden van de Nederlandse Flippervereniging. 1400 leden flipperen dag in dag uit omdat ze het leuk en spannend vinden. Ze staan voor de kast, met de handen aan de knoppen en maken die zo herkenbare flipperbeweging.

Het hele weekend staat het Evoluon in Eindhoven vol met die van die lichtgevende kasten uit vervlogen tijden. 450 flipperkasten in alle formaten zijn er naar binnen gesleept. Niet alleen om de nietsvermoedende bezoeker te verleiden tot een spelletje, maar ook om met professionals de Dutch Pinball Open te spelen.



Het zijn voornamelijk mannen die het Evoluon weten te vinden. "Ik speel elke week", zegt een bezoeker. "Ik heb twee kasten thuis staan en zit bij de Nederlandse Flippervereniging. Wat er zo leuk aan is? Je raakt in een soort roes als je aan het spelen bent." Een andere man zegt het hem van de straat houdt, als hij aan het flipperen is. "Het is actiever dan bank hangen", zegt hij met een glimlach.Zondag is het Evoluon niet alleen voor leden toegankelijk. Of je nu fanatiekeling bent of gewoon een argeloze bezoeker, iedereen is welkom om een potje te komen flipperen.