KIJK NU LIVE: Aftrap van het carnavalsseizoen Fijnfisjenie 11/11

EINDHOVEN - Fijnfisjenie! Het is d’n elfde van d’n elfde en dat zul je weten bij Omroep Brabant. Vanaf halfelf op televisie de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Jordy en Betty staan klaar om in de studio van Brabants Bont af te tellen naar hét moment: elf over elf op d’n elfde van d’n elfde.

We blikken deze avond terug en kijken vooruit. Er komen de gekste carnavalstweets voorbij en je kunt kans maken op kaarten voor Drie Uurkes Vurraf voor je hele vriendengroep. Duizenden Brabanders meldden zich hier al voor aan.



KIJK HIER LIVE D’N ELFDE VAN D’N ELFDE



Ook trekken onze verslaggevers door de provincie. Floyd Aanen is te vinden in Roosendaal en Hannelore Struijs komt live vanuit Rosmalen. Natuurlijk mogen ook de carnavalshits niet ontbreken en daarvoor komen de Deurzakkers naar de studio. Fijnfisjenie op tv, zaterdagavond vanaf 22.30 uur tot 23.23 uur.