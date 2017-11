Appartementencomplex Sint-Oedenrode ontruimd vanwege brandende kinderwagen

SINT-OEDENRODE - Een appartementencomplex aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode is zaterdagavond ontruimd na een brand. Het vuur werd kort voor middernacht opgemerkt door een bewoner die thuiskwam na een stapavond. Op de begane grond had een kinderwagen vlam gevat.

Hierdoor stond het hele complex vol rook. Daarom werd het gebouw ontruimd. Verschillende bewoners zijn door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar een ziekenhuis.



Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.