Brand in arbeidsmigrantenhotel Tilburg, politie onderzoekt brandstichting

TILBURG - In een arbeidsmigrantenhotel aan de Spoorlaan in Tilburg is zondagochtend rond zes uur brand uitgebroken.

In gemeenschappelijke ruimtes op de tweede en derde verdieping waren brandhaarden. De politie vermoedt opzet. De ongeveer dertig bewoners van het hotel zijn door brandweer en politie uit het hotel gehaald.

Brandstichting

Door kordaat optreden van de bewoners, die de brand zelf blusten, is erger voorkomen. De bewoners konden kort daarna snel terug naar hun kamer. Niemand raakte gewond.



De technische recherche onderzoekt brandstichting. Politie gaat ook nog in gesprek met de bewoners van het hotel en met buurtbewoners.