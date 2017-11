Neergestoken man en vrouw buiten levensgevaar na steekpartij in Jumbo

EINDHOVEN - De 42-jarige vrouw en de 23-jarige winkelmedewerker die zaterdagmiddag werden neergestoken in de Jumbo-supermarkt aan de Boschdijk in Eindhoven zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de politie zondagochtend.

Waarom de twee werden neergestoken door hun 41-jarige plaatsgenoot is niet bekend. Het personeel slaagde erin de man te overmeesteren. Hij is ingesloten en wordt in de loop van de zondag verhoord.



Toestand stabiel

Beide slachtoffers hebben wonden aan hun bovenlichaam en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze nog steeds en hun toestand is volgens de politie stabiel.



Op het moment van de steekpartij was het druk in de winkel. Volgens de politie hebben 'waarschijnlijk veel mensen gezien wat er gebeurde'.



Agenten hoorden diverse getuigen. Omdat de steekpartij grote impact had, werd de winkel de rest van de dag gesloten.